Küpsetised PÄEVARETSEPT | Väikesed metsaseenepirukad Pille Enden , täna, 08:16

Väikesed metsaseenepirukad Foto: Jaan Heinmaa

Veel on metsa all leida seeni, mida pirukatäidisesse panna. Kukeseened ja lehterkukeseened sobivad väikeste lehttainast põhjaga pirukate küpsetamiseks suurepäraselt, aga ka soolaseened sobivadtäidisesse. Pirukate valmistamiseks on mugav on kasutada lehttainaplaate, mis on juba paraja paksusega ja rullimist ei vajagi.