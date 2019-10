GALERII! Noorkokk 2019 tiitli pälvis pagarisaate pesamunana tuttav Noel Moglia 

Võitja kinnitusel oli võistluste ettevalmistusperiood väga pikk ja raske. “Täna aga andsin endast parima ning kõik õnnestus suurepäraselt,” rõõmustas Moglia. “Tulin siia kindla plaaniga võita ning olen tulemuse üle väga õnnelik.” Peale kooli lõpetamist on noorkokal plaanis enda oskusi mitmetes välisriikides täiendada, et seejärel kodumaale naastes Eesti toitu kõrgel tasemel pakkuda.



“Noel on harukordne õpilane,” kinnitas võitja juhendaja Diane Sarapuu-Kelder Tallinna Teeninduskoolist. “Tal on meeletu töötahe ning ta on väga oma erialale pühendunud."



Žürii hinnangul paistis Moglia silma suurepärase tehnika, tervikliku nägemuse ja üldise hea lähenemise poolest.

Toidutegemisse üritab Noel aga suhtuda loominguliselt. „Vaatan retsepti, aga ka improviseerin, kuidas tuju on.”

Lisaks kokandushuvile tegeleb Noel ka mägironimisega. Selleni jõudis ta tänu onule. „Ma hakkasin ronima umbes kaks ja pool aastat tagasi, kui käisime onuga Kreekas mägironimas. Ta oli kunagi mägironija. See hakkas mulle meeldima ja tagasi tulles otsisin ronimissaali, kus ennast treenima hakkasin,” meenutab ta põneva hobi algust. Kahe ja poole aastaga on ta vallutanud mägesid nii Rootsis, Itaalias kui ka Kreekas.