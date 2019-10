Toiduuudised LUGEJA KÜSIB: Mis imeasi on sumahh? Ragne Värk , täna, 06:00 Jaga: M

Tegemist on magushapuka ja pikantse maitsega maitseainega, mis on saadud äädikapuu kuivatatud ja purustatud marjadest. Need marjad sisaldavad rohkelt C-vitamiini ja tänu tumepunasele värvusele on sumahh ka naturaalne värviandja!