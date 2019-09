ÕL VIDEO JA TEST | Kuraditosin kuradimoosi: kas kodus keedetu teeb vabriku värgile pika puuga ära? 

Žürii otsustamise muutis kõvasti keerulisemaks see, et tänapäeval võib ka poest leida nii-öelda kodumoose. Milles vahe, kas pohlad on potti kallatud Saaremaa või Pärnumaa taluköögis või mõne Tallinna kortermaja kolmandal korrusel? Sestap võrdsustasime kaks talutoodet ka oma äraarvamismängus kodumoosidega. Pohla nimetatakse Eesti marjade kroonimata kuningannaks ja rahvasuus kutsutakse seda ka kuradimarjaks. Sestap saab temast ka kuratlikult maitsvat moosi, tõdevad 11 kolleegi-maiasmokka üksmeelselt laualt viimast saiakontsu krabades. Paraku kipuvad suurtootjad moosi keetes pohlale omase maitse suhkruga ära tapma. „Maitse oleks täitsa hea, kui seda suhkrut nii palju sees ei oleks,“ kõlab kui refrään ümber toimetuse köögilaua kogunenud žürii suust. „Kuhu on jäänud pohlale omane mõrkjus? Sama hästi võiks ka maasikamoosi süüa,“ kurjustavad kolleegid.