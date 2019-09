UUENENUD TOIDUPÜRAMIID: väldi ekstreemdieete, söö normaalselt, kahandad kaalu 

Uuenenud püramiid ei jaga toitaineid enam järsult eraldatavatesse gruppidesse, vaid need justkui sulanduvad üksteise sekka. Teraviljad on ka uuenenud püramiidis endiselt all ja rasvad-maiustused tipus. Võrreldes varasemaga ei soovitata suhkruga piimatooteid ning suurenenud on rohelise köögivilja ja kala osakaal. Alkoholi pole kuskil. Püramiid sisaldab endas näitlikku nädalamenüüd, kui päevanormiks on 2000 kilokalorit.

Pitsi rõhutab, et tervislikult söömine ei tähenda igavat toidulauda ja maitsvatest toitudest loobumist. Vastupidi – tervislik toitumine hõlmab tasakaalu, mis on saavutatav süües mitmekesiselt ja nii palju, kui keha vajab. Nii saab keha kätte vajalikud toitained, et olla terve ja tegus. "Ükski toit ei ole tervislik ega ebatervislik, kasulik või kahjulik. Kõik sõltub söömise kogustest ja söömise sagedusest. Süüa võib kõike, kuid õiges koguses."

Kuigi organism võib toimida ka väga ühekülgse ja ebatervisliku toitumise juures, suureneb tasakaalustamata toitumisega oluliselt erinevate haiguste risk ning väheneb eluiga. Tervislik toitumine ongi see, kui sööme toitu, mis varustab organismi õigete toitainetega õiges koguses ja vahekorras.

Toiduasjatundja, menukate kokaraamatute autor Mari-Liis Ilover lausus, et toidupüramiidist saab üsna lihtsalt igapäevaseid oste tehes juhinduda. Oluline, on ettevalmistus - poodi ei tohi minna tühja kõhu ja peaga. Hea on juba ostukorvi haarates teada, mida sinna laotakse, ehk varem valmisvisandatud kaupade nimekiri aitab vältida vähetervislikke impulssoste.

Kampaania tutvustusüritusel koos Mari-Liisiga kaupluses püramiidist lähtuvat ostukorvi koostades selgus, et heast nimistust on vähe kasu, kui kaup on mööda poodi laiali üsna ebaloomulikes kohtades. Näiteks: kelle idee kohaselt on hoidised ja konservid eraldi? Näiteks tomatipasta on konservide all, aga tükeldatud tomatid hoopis eemal asuvate hoidiste juures. Vahepeal aga on juba pudukaubad.

Mari-Liis Ilover lausus, et tegelikult saab nutikalt paljudesse toitudesse köögivilju sekka poetada. tema sõnul on väga oluline süüa palju suppe, sest nii saab keha lisaks vajalikule köögiviljakogusele ka vedelikku. Ka oma näidismenüü jaoks valis Mari-Liis tarbeid borši jaoks. Teisteks toitudeks plaanis ta hommikuks maitsestamata Kreeka jogurtiga mustikaid ning õhtuks mõnusat taimset pasta bologneset koos kodumaise kõvajuustuga, mis sisaldab ohtralt kaltsiumi.