VIDEO | MIS ON BBQ JA GRILLIMISE VAHE? Peakokk Priit Toomits seletab ja jagab nõkse 

Toidutare käis augusti lõpus Vanamõisas uurimas barbeque (BBQ) meistrilt ja tunnustatud kokalt Priit Toomitsalt, miks võiks ikkagi grillilt lihamaitse suhu saanud inimene edasi liikuda BBQ poole. Pikka aega Teletorni restorani ja veel mitmete tipprestode kööki juhtinud Toomits heidab nüüd gurmeemaailmale valgust ka kokanduskooli Academic Food Lab kaudu.

Kuna Tallinna külje all Vanamõisas oli samal ajal käimas BBQ festival, uurisime selle kohtunikult Ameerika Ühendriikidest, mis on hea BBQ saladus ning kuidas meie küpsetajad maailmakonkurentsis vastu peavad.

Toomits lausus, et grillil ja barbeque'l on vahet teha väga lihtne. Grill on väikese lihatüki sütel küpetamine lühikest aega. Hea tulemuse nimel peaksid kasutama võimalikult kvaliteetset ja ühtlasi kallist liha.

BBQ puhul aga võid kasutada vintskemat ja tervet tükki. Liha küpseb pikemat aega madalal kuumusel, selle mahlasus jääb tänu niiskemale keskkonnale paremini alles, lisanduvad aga suitsumekk ja -aroom ning liha enda maitsed avanevad rohkem.

BBQ vajab ka spetsiaalset ahju, mida saab kuumakindlamalt sulgeda kui õhukest grillikaant, et hoida püsivamat temperatuuri. Heal ahjul on ka veevann, mis tagab niiskuse. Turul on saadaval mitmeid variante, alates vanema kooli kahe korstnaga ahjudest (nn sarvikud) kuni uuemate munakujulisteni. Viimaseid on lihtsam kasutada, ent nad on ka kallimad.

Seega eeldab BBQ natuke rohkem ettevalmistamist ja rohkem abivahendeid. Jääb ka aega rohkem mõnusat head punaveini kõrvale tarbida, muheleb Toomits. See on elunautlejate valik.

"Kõige suurem viga, mida inimesed BBQ juures võiks teha, on arvata, et issand jumal, see on nii raske, mina seda küll tegema ei hakka," sõnab Toomits. "Tegelikult aga on söögitegemine imelihtne!"