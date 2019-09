VEGANID PALUVAD: koolid ja lasteaiad, arvestage ka taimetoitlastest lastega 

Selleks võiks teha küsitluse, et välja selgitada, kui palju on lasteaias/koolis lapsi, kes vegantoitu sooviksid, pakub Eesti Vegan Selts (EVS) meediale saadetud teates. Samuti tasub lastevanematel või suurematel lastel ise märku anda soovist vegantoitu saada. EVS pakub lasteaedadele ja toitlustajatele abi ja koostööd menüüde koostamisel ja sisseviimisel. "Meie kodulehelt leiab ka 10 päeva vegantoidu näidismenüüd lasteaedadele. Samuti pakume võimalust kutsuda toitumisnõustaja kooli loengut andma."

Lisaks toidulauale võiks veganitega arvestada ka mujal. Näiteks võiks veganlapsel kokandustunnis olla võimalus teha loomsete toodete asemel toitu taimsetest toodetest ning bioloogia tunnis kala lahkamise asemel sooritada mõnda muud ülesannet. "Samuti kutsume õpetajaid üles kriitiliselt üle vaatama õpikutes olevat iganenud ja isegi valeinfot veganluse ja taimetoitluse kohta, et mitte levitada sellega seotud müüte ja eelarvamusi," nendib selts. "Hirmutamise ja valeinfo jagamise asemel võiks pigem jagada vajalikku infot selle kohta, millele veganid peaksid toitumises tähelepanu pöörama. "

“Kahjuks jõuavad igal kooliaastal meieni lood õpetajatest, kes veganitest lapsi kiusavad ning tunnis avalikult veganluse vastu mõnitavalt sõna võtavad. On arusaadav, et õpetajal võib olla erinev maailmavaade ning ta ei pruugi isiklikult veganlust toetada, aga see ei õigusta veganlapse kiusamist ja tema valikute mahategemist,” rõhutab Eesti Vegan Seltsi juhatuse liige Ireene Viktor. Ta lisab: “Kool võiks siiski pakkuda igale lapsele erinevustega arvestavat ja toetavat keskkonda.”