KAS MULLIJOOGID ON TERVISLIKUD? Miks ei peaks jooma dieetkoolat, aga tavalist vett võib? 

Asi on selles, et kaltsiumi viib kehast välja koolajookides olev fosforhape. Kui koolajookidega väga hoolikalt üle pingutada, tekib kehasse palju fosforhape, mis vajab eemaldumiseks aluselist mineraali. Kaltsium on üks olulisematest mineraalidest, mis kaitseb keha ülihappelisuse eest. Kui vaja, siis ka luude arvelt.

Seega mulliga joogid polegi otseselt kehale kahjulikud, kui nad sisaldavad vaid vett ja veidi orgaanilist maitseainet. Legend on paraku seegi, nagu rikuks mullivesi hambavaapa. Katse käigus tuvastati, et võrreldes tavalise veega on karboniseeritu küll natuke happelisem, ent mõju hambaemailile on sama. Hambad on hädas alles siis, kui tegemist on suhkruse mullijoogiga, edastab Ameerika hambaarstide ühendus.