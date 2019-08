EVELIN ILVES: sel neljapäeval tõesti nõiad võivad tantsida

Kliima on muutunud. Kõik algab varem ja kasvab kuidagi kiiremini. Täna hommikul kohvikus laua ääres Hirmuste inimesed rääkisid, et nende kandi loodus on juba nagu septembris: kõik on valmis, aed- ja juurviljadest puuviljadeni. Õunapuud punapõskedest lookas, on ploome ja kreeke ja miskeid huvitavaid kollaseid ploomi ja kreegi vahepealseid vilju.

Ent õhus on sügise lõhna. Kui hommikul koeraga ujuma jookseme, siis tunnen ninaga, et seened on juba siin. Ühtegi veel leidnud pole – meie kant on rikas kuuseriisikate ja lehterkukeseente poolest – aga see saabumine on nädala küsimus. Varjud on üha pikemad ning valgus muutub üha romantilisemaks.

Selliseid roosasid õhtuid ma mandril kogenud ei ole. Ja see on midagi erilist ja ainuomast kaugematele väikesaartele, kus ka palju linde elutseb. Meie laht on täis luikesid ja haigruid, taevas liuglevad merikotkad. On külluslikult ilus aeg. Kutsun kõiki linnast põgenema – kasvõi mõneks tunniks end laadima. See on tõeline väega ilu, millega meid siin saartel õnnistatud!

Sügise saabudes libisevad aga maitsed taas tummisemate roogade järele igatsema. Sestap jagan teiega täna üht võrratut hernesupiretsepti, mille sain siinsamas Padriku kohvikus ühe vahva Rootsis elava eestlase härra Pääro käest. See olevat üks väga rootsipärane toit, mida süüakse justnimelt neljapäeviti ning mille juurde käivad magustoiduks õhukesed pannkoogid. Kui selle supi lugu kuulsin, tahtsin otsekohe järele proovida, kas keedus ise on sama maitsekas kui jutt sellest. Ja võin südamerahuga öelda – on ikka küll! Ka minu kohviku menüüs on täiskuuneljapäeval justnimelt seesama rootsipärane kollase herne supp nelgi ja tüümianiga.

Hernesupp ja seakoot 6-le

Ärtsoppa med fläsklägg