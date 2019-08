Küpsetised ARGINE, ODAV JA LIHTNE: kapsa-porgandipirukas keefiritainaga Pille Enden , täna, 10:28 Jaga: M

Kapsa-porgandipirukas keefiritainaga Foto: Jaan Heinmaa

Lihtsalt valmiva keefiritainast põhjaga pirukas on üsna kerge ja väherasvane. Tainas peaks jääma suhteliselt vedel, nii et seda on võimalik esmalt vormi põhja ja hiljem täidisele määrida.