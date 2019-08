ETTEVAATUST, BAMBUSEST TASS ON OHTLIK! Nimekas Saksa tarbijauuringute keskus avastas neist kahjulikke ühendeid 

Melamiin võib kahjustada põit ja neerusid, formaldehüüd aga ärritada nahka ja hingamisorganeid ning luua vähi tekkeks soodsa pinnase. Warentest väidab siiski, et melamiinivaik on üsna kahjutu, kuniks seda ei kuumutata. Täpselt - sinna ei valata jooki, mis on kuumem kui 70 kraadi Celsiuse järgi.

Kohviarmastajad aga teavad, et paraku on enamus kohvijooke sellest kuumemad. Piimapõhiste kohvijookide ideaalne serveerimistemperatuur on 65 kraadi, piimata joogid on aga tassi valamise hetkel märksa kuumemad.