SÕLTUVUSEST VABAKS! Lenna soovitab teha kohvijoomises pausi: „Muutusin äkiliseks ja ärevaks!“ 

“Kogused läksid eneselegi märkamatult nii suureks, neli tassitäit päevas oli tavaline – muutusin äkiliseks ja ärevaks," seletab Lenna värskes intervjuus Anne&Stiilile . "Kui kohvi ära jätsime, äkilisus kadus. Ühel hommikul lihtsalt tundsin, et aitab kohvist, vähemasti mõneks ajaks. Paar esimest päeva kohvita olid muidugi kohutavad ja pea valutas, aga soovitan seda ikka kõigile,” naerab ta.

Kuigi see võib tunduda julm ja kurvastav, ning kofeiin on mitmete uute uuringute kohaselt hea südame tervisele, on kohviharjumuse talitsemisel mitmeid häid tulemusi, vahendab Goalcast.