LIHTNE JA MAITSEV! Rabarberist libatkemali - väga hea kaste grillitud lihale 

1. Aluseks pruunistasin parajateks tükkideks hakitud sibula koos jahvatatud koriandri ja tšillihelvestega paja põhjas kuldpruuniks .



2. Koorisin ja hakkisin rabarberi ning lisasin koos suhkruga potti. Lisasin ka umbes pool liitrit keevat vett, et segu põhja ei kõrbeks.



3. Hakkisin ürdid ja küüslaugu ning lisasin patta ning asetasin tulele.



4. Ajasin paja kenasti keema ning käisin aegajalt jälgimas ja segamas. Rabarber ja sibul haudusid tunni jooksul mõnusalt ühtlaseks massiks.

Nüüd tuleb kindlasti mekkida, kuidas maitsed tunduvad. Kas on vaja juurde soola? Või hoopis suhkrut?



5. Tkemali sobib ideaalselt erinevate grill-lihadega, eriti mõnus on teda süüa vanakooli šaslõkiga. Kui tahad tkemalit kauem säilitada, villi see desinfitseeritud klaaspurkidesse ja sulge õhukindlalt. Seda võib ka sügavküma asetada. Külmikus jahekambris säilib kaste suletud nõus umbes nädala.