MIKS LUMEHELBEKESED PELGAVAD LÕUNAT SÜÜA? Nooremad töötegijad ei tihka söömaajaks aega maha võtta 

Ameerikas on seetõttu alustatud liikumine, mille eesmärk on lõunapausid uuesti au sisse tõsta. Eesmärk oleks, et inimene suhtuks lõunasse teadlikult, et see on vajalik keha ja vaimu eest hoolitsemiseks. Eesmärk on, et inimene sööks lõunal midagi head ja rahuldustpakkuvat, isegi kui see leiab aset tema töölaua ääres. Peaasi on elust ning einest saadavad rõõm ja rahuolu.