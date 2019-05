Personaaltreener julgustab: sealiha õigesti süües saab kaalu langetada 

Näiteks sisaldavad liha ja lihatooted enamasti B6- ja B12-vitamiini (rasvasemad ka A-vitamiini) samuti tsinki ja seleeni. Tasub teada ka seda, et taine sealiha on üheks parimaks rauaallikaks – ühest portsjonist (150 g) saab 6 mg rauda.

Liha tarbimine ei ole kasulik ainult lihasmassi säilitamiseks, vaid võib parandada ka lihasfunktsiooni ja füüsilist jõudlust. Lisaks sellele, et sealiha sisaldab rikkalikult kvaliteetseid valke, sisaldab see erinevaid kehale kasulikke toitaineid, mis on soodsad lihaskonnale.

Nende hulka kuuluvad tauriin, kreatiin ja karnosiin. Tauriin on aminohape, millel on mitmeid tervisele kasulikke eeliseid, näiteks aitab see parandada füüsilist võimekust. Ka kreatiin parandab sportlikku sooritusvõimet: tõstab maksimaal- ja kiirusjõudu ning jõuvastupidavust. Näiteks mitmed uuringud on näidanud, et taimetoitlastel on kreatiini sisaldus veres märkimisväärselt madalam, kui neil, kes söövad ka liha. Karnosiin omakorda aitab vähendada väsimust ja parandada füüsilist võimekust.