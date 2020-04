VIDEOEKSPERIMENT! Testime nippe, kuidas looduslikult mune värvida (+ milline muna üldse süüa ei kõlvanud!)

Tegelikult soovisime me teha järgi kokandusblogides nähtud imeilusaid taimedega kirjatud mune. Võiks ju arvata, et milleks? Meil on poed igatsorti munavärve täis! Ent kuna me olem parajal määral umbusklikud igasuguste tehislike meetodite suhtes, siis eelistasime vaid looduslikke trikke.

Sõelale jäid need nipid: sibulakoortega, punase kapsaga, peediga ja kurkumiga. Lisaks katsetasime neile joonistada valge beebidele mõeldud rasvakriidiga sõnumeid, nagu ühes videos soovitati.

Etteulatuvalt võib öelda, et omamoodi kenad said kõik munad. Ent nagu video eestvedaja on omal nahal kogenud, siis looduslikud värvid kipuvad jääma väga pehmeteks, väheerksateks. Meenub stseen lapsepõlvest, kus munakirjamisõhin kadus olematusesse, kui selgus, et kasepungad jms ilus roheline värv kõik keemise käigus kaob. Teadagi, klorofüll töötlemist väga ei salli.

Samas kui allakirjutanu oli valmis eksperimenti punase kapsa ja peediga läbikukkunud tunnistama, leidsid kolleegid, et pole häda midagi. Mis sest, et kapsas andis loodetud sügavsinise tooni asemel hele-helesinise marmormustri - paljud pidasid just neid neid mune oma lemmikuteks. Peet - noh, see värvis ära vaid poti ja tegi valged munad roosakaspruuniks. Koksides selgus, et igatsetud peediroosa oli osaliselt tunginud munavalgesse.

Väga ohhoo-üllatus aga oli kurkum, mille suhtes olime alguses eriti skeptiliselt meelestatud. Teadagi ju, kollaseid mune saab ju sibulakoortega niigi! Ent kurkum lõi vaimustavalt kuldsed, isuäratavalt päikeselised munad, mis õliga poleeritult muutusid eriti kauniks! Ainult et vaene pott jääb tänu kuldkollasele uuele sisule arvatavasti aegade lõpuni seda ettevõtmist meenutama.

Kõige toredamad said ikkagi vanakooli munad, ehk sibulakoortega. Selgus, et rasvakriidi-trikk töötab nendega eriti hästi. Nii saab kenasti salasõnumeid edastada ja muidu lõbutseda.

Tulemusi analüüsides tuli tunnistada, et kapsas ja peet värvilised kõige paremini sõrmi ja potti. Hiljem uurides, mis ikkagi siis nihu läks, tekkis oletus, et vast oleks munad kapsa ja peediga tulnud erksamad, kui neid oleks üleöö lahuses leotanud.