SPIKKER, KUI PLAANID RESTORANIS KOSIDA: seitse punkti, mida edu nimel silmas pidada 

Kosimine võib olla üsna pelutav samm. Avalikus kohas on see veelgi hirmutavam, isegi kui oled vastuses kindel. Restorane peetakse põhjusega üsna kaootilisteks kohtadeks, kus võib juhtuda mida iganes. Paremal juhul võid lihtsalt väga kallis restoranis mitte palakestki söönud saada! Food&Wine uuris restopidajatelt, teenindajatelt ja abiellunutelt nende kogemusi ning koostas seitse punkti, mida kindlasti silmas pidada.

Ega keegi ju eitava vastuse peale kuku päriselt laamendama või laudu ümber tõukama. Üks tippresto omanikke meenutab eriti haledat olukorda, kus noormees nägi korralikult vaeva. Kohta kinni pannes teatas ette, et nüüd kavatseb kallimat kosida. Algatuseks tellis kohe uhke vahuveini ja suurema koguse toitu. Ent vahetult enne hõrgutisi - pauhh - saabus lauda hoopis sõrmus.

Ütleme nii, et tunded keesid pilvini, kogu restoran plaksutas neile ning karjus kibe. Ent peale seda oli nende peen õhtu läbi - noorpaar ei suutnud ühtegi ampsu võtta ja kogu maitsev ja kallis toit tuli kaasa pakkida. Restoranil polnud samas selle vastu suurt midagi - eks nad mõistsid, et paarikesel on kiire üksteise embusesse. Samas - hulk head toitu läks lihtsalt raisku, avatud vahuveinist rääkimata. Uhke koht ka, mille broneerimise nimel tuli kuid oodata.

2. Päriselt ka, lase tal enne lõpuni süüa - muidu kahetsete hiljem.

Meenutab üks pruut: restorani saabudes polnud tal aimugi, millised küsimused päevakorda tõusevad. Kogu personal samas teadis, miks see paarike laua broneeris.

Naisel oli tõesti kõht tühi ning ta tellis seitsmekäigulise koka erimenüü. Peigmehel aga olid närvid nii püsti, et esitas küsimuse juba kolmanda käigu järel. "Kui ta hakkas minuga rääkima, mäletan kuidas mõtlesin, et kui ta kunagi tahab mu kätt paluda, siis saab olema raske tänast õhtut ületada. Kõik oli lihtsalt imeilus ja toit oli suurepärane. Ent pärast küsimust olid mul närvid nii püsti, et ei suutnud rohkem süüa. Ärkasin hiljem sel öösel väga näljasena üles ja kirusin end, et ei taibanud edasi süüa või toitu kaasa võtta."