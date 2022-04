KARULAUK ON KOHAL! Kevadine päästeingel puhastab ja turgutab keha (+ 10 retsepti)

Karulauk Foto: PantherMedia/Scanpix

Igal kevadel on üks kauneimaid hetki see, mil aia- või kasvuhoone nurgas tärkab esimene karulaugupuhmake. Siis tead, et kohal on selle kevade üks esimesi supertoiduaineid, mis turgutab keha, peletab haigusi ning muudab ka tavalised road imemaitsvateks! Esimesed karulaugu-kimbud on jõudnud juba ka turgudele.