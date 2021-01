10 SOOJENDAVAT TOITU PAKASESSE | Mine õue ja naudi head tõhusamat sööki - nüüd võib! 

Mida aga tuleks süüa, kui väljas on tõeliselt väga, väga külm, nii umbes -50 kraadi Celsiuse järgi? Koerterakendiga põhjapoolusel käinud artikaseikleja Will Stegeri sõnul on toit soojus. Nii külmas peab inimene sööma selleks, et keha suudaks end soojana hoida. Seetõttu tuli näiteks temal süüa ekspeditsioonil olles kuni 6000 kilokalorit päevas, või muidu oleks organism olnud sunnitud minema rasvavarude kallale, või veel hullem - lihasmassist toituma, vahendab portaal Bon Appetit.

Ekspeditsioonil on oluline, et toit oleks kaloririkas ning ei kaaluks palju. Seetõttu väidab Steger, et rasv - see on elu. Rasvast saab kiiresti olulised kalorid peale ning seda annab kenasti kombineerida kvaliteetsete madala glükeemilise indeksiga süsivesikutega. Näiteks nemad sõid hommikuks kaerahelbeputru võiga, lõunaks erinevad pähklid ja kuivatatud puuviljad ning õhtuks ohtra võiga pasta või riis. "Süsivesikud muutusid võikandjateks," naljatleb polaarseikleja. Olulist C-vitamiini sai ta värskeltpressitud sidrunimahlast, mida segas kohapeal veega.

Steger jagas veel oma nippe: külmas tuleb olla energiatahvlitega väga ettevaatlik, sest need muutuvad külmas harjumatult jäikadeks ning nii mõnigi polaarseikleja on nendega hamba murdnud. Külmaga ei tohiks üldse ühtegi snäkki hoida välistaskus, vaid ainult põues ihule lähemal soojas.

Seikleja hoiatab väga karmilt pakases kohvijoomise eest - esmalt turgutab see keha liigselt üles, siis aga paiskab põrmu. Ekspeditsioonil ei joo tema sõnul ka fännid kohvi. Selle asemel tuleks hoopis šokolaadi tarvitada. Või musta teed, milles on vähem kofeiini. Kõige parem snäkk on aga Stegeri sõnul vinnutatud ja kuivatatud loomaliha, mida on mõnus parajateks tükikesteks pudistada.

Tavainimene hoidugu liigsest rasvast

Aga kui väljas on "vaid" -16 kraadi? Talv võib põhjustada korralikku ülesöömist, on uuringud näidanud. Just põhjapool võib inimesel olla talviti soov rohkem süüa, sest nii on meie keha aastatuhandeid end külma vastu kaitsnud. Ent tänapäeval on pime ja külm koobas asendunud sooja valge toaga ning arktililisele koerteretkele vaevalt enamus meist läheb - või seal pidevalt viibib.

Toitumisteadlased leiavad üle maailma, et rasvadest tuleks eelistada pigem taimseid (pähkleid, avokaadot, mittevegan variantidest pigem kala) ning punast liha ei tohiks mitte rohkem kui kolm korda nädalas (ka siis alla 100 gr korraga) süüa. Ent joomine on nende sõnul ülioluline, sest see kipub talviti ununema. Vedelikupuudus tekib pakasega sama keresti kui kuumalaine korral. Kindlasti tuleks juua midagi leiget ja mittealkohoolset, kuna kärakas annab võltssoojatunde ning viib vett kudedest välja. Väga hea idee on juua ingveriteed, mis ka päriselt soojendab seestpoolt ning samal ajal korastab seedimist.