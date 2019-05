IGAÜKS SAAB HAKKAMA! 5 üllatavalt lihtsat nippi, kuidas saada heaks kokaks 

Michael Symon ei vaja lombi taga tutvustamist. Tegu on tunnustatud telekoka ja hinnatud gastronoomiga, kes õppis kokandust oma vanaemalt ja emalt. Ta õpetab Food&Wine vahendusel, kuidas igaühest saab hea kokk!



1. Kasuta rohkem soola.

Sool on universaalseim maitseaine, mis toob kõik teised esile. Ent siin on üks ülitähtis nõks - maitse alati oma rooga enne ja pärast!

"Mõned võhikud on öelnud, et oh see meisterkokk kasutab nii palju soola. Kuid pidage meeles - meie teeme kõike nullist, mei kasuta mingisuguseid poolfabrikaate (kus on sageli juba sool sees - toim) Igaüks, kes väidab, et ei kasuta üleüldse soola, valetab," sõnab Symon.

2. Lõpeta liha üleküpsetamine

No milleks sa raiskad raha vinge lihapala nagu filee või antrekoot peale ja siis hävitad maitse seda üleküpsetades. Võta pigem ribid, kael või välisfilee. Kui sa steigiks sobiliku liha üle küpsetad, siis põhimõtteliselt tapad sa ta teist korda.

"Kui ma lähen vanemate juurde sööma, siis üritan jõuda varakult kohale," sõnab Symon. "Küsin: kus liha on. Grillil? Aga me sööme alles kolme tunni pärast! Ja siis jooksen välja ning võtan need tulelt ära."



3. Osta hooajalisi toiduaineid

Need imeilusad punased poeriiulil tunduvad ahvatlevad, ent veebruaris ei saa olla eriti maistvad. Selle asemel osta purk kvaliteetseid purgitomateid. Samamoodi võid julgelt usaldada talvisel ajal külmutatud aedvilju, kuna need on korjatud ja külmutatud kõige paremal ajal.

"Mu vanaema tegi alati süüa lähtuvalt sellest, mida oli hooajaliselt saada," sõnas Symon. "Itaalia toit ongi seetõttu nii hea."



4. Õpi mõned nõksud korralikult ära

Hea kokk ei pea teadma igat retsepti, aga neid, mida ta teab, oskab väga hästi. "Õpi oma lemmikretseptid korralikult ära," soovitab Symon. "Samamoodi - kui sulle meeldib üks kokkamistehnika, lihvi selle kasutamine meisterlikkuseni. Sellega sa tegelikult oled omandanud tuhat retsepti, sest igal nipil on just nii palju kasutamisviise."

Tema soovitab korralikult selgeks saada pastavalmistamise retsepti, sest seda saab peaaegu lõputult kasutada. Eriti soovitatav on see lastega peredes ja kindlasti kaasata ka nemad valmistamisesse.