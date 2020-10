PÄRAST SÖÖMIST TULEB UNI? Oska vältida lõunasöögi järgset uimasust

Söögijärgne enesetunne sõltub suuresti iga inimese enda nn loomulikust kellarütmist. Uuringute järgi on inimesel iga 12 tunni tagant madalam energiatase, näiteks öösel kell 2 ja päeval kell 14. Seetõttu ongi tavaks pidada võimalusel korral peale lõunasööki siestat või lastel lühikesi lõunauinakuid.

Paraku aga ei saa paljud inimesed endale pikki lõunapause ja -uinakuid lubada ning on ameteid, kus ei tohi lasta oma valvsusel hajuda, kuigi kehakell seda nõuab.

2017. aastal tehtud uuring tuvastas, et näiteks öötööliste puhul tundsid need, kes tööl einestasid, end hommikupoole ööd unisematena kui need, kes olid tööpostil söömata.