Miks peale söömist tuleb uni? 

Et aga vältida nii unisust kui ka nälga, on soovitatav jälgida neid nippe:

* Söö vähe, aga sageli. Näksi iga paari tunni tagantm, et energiatase ei langeks. Näiteks tükike puuvilja või mõned pähklid on paras miniports.

* Maga korralikult. Kui oled öösel saanud normaalselt magada, tunned end ka päeval paremini.

* Mine jalutama. Hea nipp on minna lõunale kas kaugemale sööklasse või einestada võimalusel eemal pargis (kui ilm lubab) Või kõndida hoopis koju sööma? Väike jalutuskäik pühib kohe väsimustunde minema.

* Otsi kohta, kus saad kasvõi 10 minutiks silmad sulgeda. Pole vahet, et sügavasse unne nii ei jää – kas selline mikrotukastus või lihtsalt pea tühjendamine on äärmiselt lõõgastav.

* Ümbritse end valgusega. Ühe uuringu järgi aitab see pärastlõunast unisust tõrjuda.

* Ära tarbi alkoholi, või muidu naaseb unisus koos väsimusega kolmekordse jõuga. Rääkimata pohmellist.