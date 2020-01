DIEEDIMÜÜTIDE MURDJA: milline supidieet hoiab päriselt kilod eemal? 

Supidieedid on maailmas populaarsuset uued mahladieedid. Neid pakutakse järjest rohkem, just olukordades, kus inimesed naasevad suvepuhkuselt, kus on grillide ja rannapidudega üle pingutatud.

Võrreldes mahladieetidega, kus juua saab vaid vedelikku ilma viljalihata, on supidieetides rohkem kiudaineid, mis aitavad seedimist paremini käigus hoida. Ka on supidieedid maitsetelt mitmekülgsemad, lubades katsetada väga erinevaid kooslusi.



Aga kas nende lubadused töötavad?



Austraalia telesaade „The Diet Testers“ ehk dieeditestijad katsetas, kas supidieedid tõesti töötavad.

Nii näiteks on ühes supidieedis hommikuks lahja peedileemeke, lõunaks lehtkapsasupp ning õhtuks taipärane kalaleem. Üksikemana hindas katsealune selle võimatuks, ka tunnistas ta, et sellist menüüd hoida on tavatingimustes väga raske.

Samal ajal kui supp on kahtlemata tervislik, on vaid lahjast supist toitumine siiski dieet, mis liigitub järskude kaalulangetamisviiside alla ning pole seetõttu tervislik. Peab meeles pidadama, et tervislik kaalust langetamise tempo on üle maailma arstide kohtaselt keskmiselt pool kilo nädalas. Lisaks tähenda tervislik kaalulangetus püsivaid muutusi toidusedelis.