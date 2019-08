SÖÖDAV PÄIKESEKAITSE: kuidas toiduga nahka põletuse eest kaitsta 

Viimaste aastate päikeseküllaseima suve üks olulisemaid teemasid on küllaldane päikesekaitse, kuna ultraviolettkiirte poolt soodustatav nahavähk on järjest levinud ka põhjamaades nagu Eesti.



Paraku on uuringud näidanud, et inimesed ei kipu päikesekaitsekreeme õigesti kasutama. Üks peamisi probleeme on see, et kreemi manustatakse vähe, harva ning valitakse pruuni naha iha tõttu madala kaitsefaktoriga toode.

Päikesepõletus aga on nahale lisaks ebamugavuse ka väga kahjulik. Põletuste tehtud kahju suureneb iga uue korraga ning kasvatab nahavähi ehk melanoomi tekkimise võimalust. Seetõttu on oluline kaitsta nahka päikese eest igas vanuses.

Kuidas aga päieksekreemi toimet tõhustada? Seda annab teha viie toidu ja söögiga, teab Daily Mail.

1. Roheline tee

Võimsa antioksüdandina on roheline tee väga kasulik kogu organismile. Ühes uuringus vähenes rohelist teed joonud naistel oluliselt päikesest põhjustatud nahapunetus. Neil oli ka testgrupiga võrreldes niisutatum ning rohkem pingul nahk ja vähem ketendust.

2. Porgandid

Porganides sisalduvad antioksüdandid karoteenid on inimese organismile vajalikud, et toota A-vitamiini. Karoteenid aitavad ka taime kaitsta ultraviolettkiirguse eest. Neid süües langed osa sellest kaitsest ka inimesele.

Kuigi suviti on mõnus krõmpsutada värsket porgandit otse peenralt, siis kasulikum on karoteene omastada töödeldud kujul.

3. Kurkum ehk kollajuur

Tegemist on maitseainete superstaariga, mille kasulike omanduste hulka kuulub ka põletikuvastane ning vananemist pärssiv toime. See aga muudab ta otseselt päevitaja sõbraks.

Ingveriliste sugukonda kuuluv kurkum omab Indias kõikvõimas ravimi mainet kui, mis aitab nii haiguste ennetamisel kui ka paljude hädade korral, nagu näiteks kõhuprobleemide, liigesehaiguste, vähi, parasiitide, nakkuste, haavade, köha, aneemia, akne korral.