KUUMALAINES VAJAD SOOLAST! Nimekas arst selgitab, miks magus on palavaga kurjast, lisaks 10 krehvtist retsepti! 

Jolleri sõnul piisab suutäiest soolasest toidust – ei ole vahet, milline see on. Taimsete allikate puhul võiks see amps tulla pigem köögiviljade (nt varsseller, porgand, peet jne) kujul. Ka puuviljad sisaldavad mineraalaineid, ent vähem. Oluline on korvata just ka soolade kaotus. „Kui inimene kuumaga palju higistab, kaotab ta lisaks veele ka soolasid. Ja pisike kogus soola parandab oluliselt vee omastamisvõimet organismis.“



Miks keha vajab soolasid?