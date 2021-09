Toiduuudised KÕIK HOIDISTAMISE PÕHITÕED | Põhjalik ülevaade mida, kuidas ja mis ürtidega sobib purki panna Toidutare , täna 10:57 Jaga: M

Köögiviljahoidised on moes. Foto: Lauri Laan

Hoidised on talvisel söögilaual heaks vitamiiniallikaks. Kuigi kuumtöötlemisel on vitamiinide kadu suur, tuleb arvestada ka seda, et keldrites või külmkapis hoitavad köögiviljad kaotavad vitamiine päev-päevalt. Kui aedviljad on hoidistatud küpsetena, kohe peale korjamist, võib nendes sisalduda vitamiine enam kui talvel poes müüdavates aedviljades. Ilmar Räni, Santa Maria peakokk, annab hea nõu, mida hoidistamisel meeles pidada ning kuidas vürtse-ürte köögiviljadega ka hoidistes hästi kokku sobitada.