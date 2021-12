VIDEOARHIIV | UUSAASTAÖÖ KROON: Kuidas peenest Moskvas loodud Olivier' salatist sai kodune kartulisalat (+ kõige algupärasem retseptioletus)

Kui palju on ühist meie köökides nendel tundidel kibekiiresti valmivatel tuhandetel kartulisalatitel ja üle-eelmisel sajandil Belgast pärit koka Lucien Olivieri loodud külma suupistel? Võib teatavate mööndustega tunnistada, et selleks ongi vist vaid kartul. Kõik muu on aastate vältel muutunud, suitsutatud põldpüü on asendnud doktorivorstiga ning kapparid ja oliivid munadega. Mis aga on sama? See on armastus selle roa vastu. Venemaal on see isegi nii suur, et kartulisalat valiti tänavu väidetavalt suisa roaks, mis defineerib rahvuslikku maitset.



Kartulisalati juured on pärit Moskvast, üle-eelmise sajandi teisest poolest, mil peene restoni Hermitage belglasest peakokk Lucien Olivier soovis oma rikastele klientidele üht toredat sakuskat pakkuda. Ta lõi salati, milles pakkus tükeldatud kartuleid, linnuliha, külma loomaliha ja veel üht ja teist. On oletatud, et salati koostisosad sõltusid sellest, mis hooaeg parasjagu oli. Salati fenomenaalne menu ja võlu seisnes kastmes, mille Olivier segas ise oma salaköögiks kokku. Väidetavalt oli selle esialgne nimi linnuliha kaste ja koosnes see Provence majoneesist, Dijoni sinepist, valge veini äädikast ja vürtskastmest.



Täpse kastmekoosluse võttis varakult, kõigest 45 aasta vanuselt elust lahkunud Olivier endaga hauda kaasa. Et kord pääses tema alluvuses töötanud kokk Ivan Ivanov belglase salakööki ja silmas koostisosasid. Kuid tal ei õnnestunud luua sama head kastet – meeste kaasaegsed täheldasid, et Ivanovi loodud Pealinna salat konkreerivas Moskva restoranis oli küll maitsev, ent miski oli justkui puudu.



Salati esimene trükitud retsept ilmus 11 aastat pärast Olivieri surma ehk 1894. aastal Venemaa ajakirjas "Meie Toit". Selle kohaselt kuulub rooga: