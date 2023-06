MITMEKESINE SUVEGRILL: Peale liha ja kala küpseta ka juustu ja vahukomme

Liha, kala ja juurikaid on Eestis juba aastaid grillitud. Kui grill on toekama toidu tegemisest veel kuum, võiks sellelt läbi lasta ka midagi magusat. Aga sissejuhatuseks võiks grillida hoopis juustu, millega on hea nälga kustutada, kuni lihad-vorstid küpsevad.