NÄDALA KOOK | Immutatud apelsinikook

Tiina Lebane , täna 10:40

Värskelt pressitud tsitrusemahlaga kook on pehme ja mahlane, aromaatne ja väga maitsev. Immutamisel ole kannatlik ja „jooda“ kooki väikeste portsude kaupa, lastes vedelikul sisse imbuda. Just seepärast ongi tark kook näiteks eelmisel päeval valmis teha ja immutamiseks aega võtta. Vahepeal hoia kooki kinnises karbis või vähemalt toidukilega kaetult, et niiskus välja ei pääseks.