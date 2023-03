SÄÄSTUJUHT: Vaata poode, kus kilo searaguud maksab vaid 89 senti, kilo sardelle ja viinereid 2,68 eurot ning kilo juustu 5,58 eurot

Kõige odavamad viinerid on müügil Grossi kauplustes, 500g pakk Koduviinereid maksab seal 1,34 eurot (kilo hind 2,68 eurot). Vaid mõni sent enam küsitakse viinerite kilost Rimi poodides, 900grammine pakk Rakvere pereviinereid maksab seal 2,49 eurot (kilo hind 2,77 eurot).

Juhust tasub kasutada, et süüa kala, sest Maximas on tavapärasest poole soodsama hinnaga müügil jahutatud vikerforell (kilo hind 5,99 eurot).

Kampaanialehtede parim pakkumine kartulitele on Maximas, kus kilo pestud punaseid Eesti kartuleid saab kätte 65 sendiga. Selveris maksab kilo õunu Jonagored 89 senti, mis on tavapärasest kolmandiku võrra vähem. Paras hetk on süüa hapukapsast - kilose kapsakoti saab Grossi poodidest kätte 1,09 euroga.