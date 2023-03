STAARI KÖÖGIANKEET | Liis Lusmägi: „Pere naerab, et ma ei tee kooki, vaid käkki.“

„Lemmikut on keeruline valida, sest mulle väga meeldib süüa! Sõbranna naerab, et kui söögikohas keegi ei vaataks, siis Liis kindlasti testiks kõik menüüs olevad toidud ära. Minu absoluutsed lemmikud on igasugused salatid,“ räägib tele- ja raadiosaatejuht Liis Lusmägi, millised toidud kuuluvad tema lemmikute hulka.