VIDEO | „POLIITKÖÖK“ | Marina Kaljurand lööb noa sisse nii avokaadosse kui ka Putini valedesse

Marina Kaljurand on „Poliitköögis“ vana kala. Kui eelmisel korral rääkimisime mudaloopimisest ja valmistasime punaseid kotlette, siis seekord on teemad märksa tumedamad – teemaks on Venemaa, Putin, Ukraina sõda. Et see õudus nii masendav poleks, siis valmistame rohelist, särtsakat ja tervislikku guacamole't.