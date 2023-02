FRIIKARTULID: pealt krõbedad ja seest siidised kartuliribad või pigem maitsetud pudrupulgad?

Kes ütles, et Eesti on kartulivabariik? Praegu on kartulivabariik pigem Belgia, tundub friikartulite pakenditelt päritolumaad uurides. Ajakirjanikule üllatuseks selgub, et neljad kartulipulgad pärinevad Belgiast ja mitte ainsamadki Eestist. Kuigi kauplustest võib leida ka Maahärra, Aviko, Rimi ja Farm Fritesi bataadifriikaid ning kõige ahvatlevamad tundusid hoopis Fiesta värvilised kartulipulgad, jäime testil truuks klassikalistele friikartulitele. Küll aga proovisime põnevuse pärast Rainbow eriti suuri koorega friikaid.