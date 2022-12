„SEDA KANNATAKS JUUA MITU KLAASI!“ | Eesti väiketootjate hõõgveinid panid keele laksuma – vaata, millisest pudelist tasub jõulurõõmu klaasi kallata!

Tõsijutt! Kui kokku võinuks meie pimetestil saada 60 punkti, siis see jook sai 58. Hinnati 10 palli skaalal, mida kõrgem hinne, seda parem tulemus. Nigelaid veine me ei mekkinudki, sest nagu teada, siis maitse üle ei vaielda ning eraldi võttes on tegu kõigi testitute puhul väärt rüübetega, mille koostisse on kohalikud meistrid pannud oma hea maitse, kogemuse ja ametialased salanipid. Seetõttu ei too me peale võitja ära teiste testil osaleja palle, vaid avaldame paremusjärjestuse.