ERITI HÕRK KALAPÄEV! Õrnsoolasiig pihlakamarjadega

Tiina Lebane , täna 10:50

Oktoobris on pihlakas peaaegu viimane, kes meile oma marju pakub. Nüüd ongi need täiesti küpsed korjamiseks, eriti siis, kui külm on näpistamas käinud – siis taandub marjade maitsest kibedus. Muidugi võib lasta ka sügavkülmal selle töö ära teha. Pihlakamarju on kergem katki suruda, kui neid enne pisut kuumutada – kas mikrolaineahjus või potis pliidil. Lase marjapüreel jahtuda, enne kui selle kalale paned.