JOOTRAHAD ON KUKKUNUD | Restoranid igatsevad rohkem tippi saada, uus rakendus loodab siin aidata

Tipiti asutajad tunnistavad, et kuigi nende lahendus on restoranide ja baaride omanikele äärmiselt kasulik, siis idee seadme ja tarkvara ehitamiseks sündis hoopis frustratsioonist, et sularahata välja minnes ei saa jootraha jätta. See olukord on tänapäeval tuttav paljudele restoranikülastajatele, on kirjas meediale saadetud teates.