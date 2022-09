EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Inglise vaniljekreem ehk crème anglaise

Eemalda kausist 1/2 tassi kuuma koort ja vispelda see pidevalt vahustades munasegu hulka. Kalla munakollasesegu vähehaaval tagasi kastrulisse koos ülejäänud kooreseguga, pidevalt vahustades, et vältida klompide teket. Jätka pidevalt vispeldades segu kuumutamist, kuni see jätab lusika tagaküljele jälje, kui tõmbate sõrmega lusikale. Ära keema lase - kui sul on termomeeter, jälgi et temperatuur ei tõuseks üle 80 kraadi (segu hakkab paksenema u 70 kraadi juures).