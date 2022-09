ÄRGE KARTKE SIIDIST TOFUT: valmistage sellest imelisi pannkooke

Tofu on juustu- või kohupiimalaadne toiduaine. Tavaliselt sojapiim kalgendatakse, seejärel pressitakse tahke mass kokku, lõigatakse ja pakitakse vette. Siidine tofu, hiina keeles Juan Dou Fu, on pressimata, see on koos sojapiima ja kalgendavate ainetega valmistatud otse nõusse. Nii on see suurema veesisaldusega ja mureneb rohkem.