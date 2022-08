SUUR TEST | Milline graavilõhe mekib kõige paremini

Lõhel ja lõhel on vahe! Selgitasime välja oma lemmiku õrnsoolalõhede seast. Klassikaline graavi- ehk õrnsoolalõhe on üks väga nauditav ja kasulik asi, mida toidulauale panna. Lihtne on seda põhjamaist rooga endalgi teha, marineerides värsket lõhefileed soola ja tilliga. Õhukesteks viiludeks lõigatuna saab nii ideaalse lisandi krõbedale röstsaiale. Aga alati ei ole pealehakkamist kõike ise teha ja lihtsam on ikka poest osta.