ETTEVAATUST, TIKTOKI HÄKK! Kui sa niimoodi oma avokaadosid hoiad, kasvatad hoopis väga ohtlikke baktereid!

Tiktok on kõigi võimaluste keskkond, kus leiab paraku koos kasuliku infoga ka parajal määral jura. See aga ei takista sel teabel viraalselt ehk kulutulena levimast. Toidutare hakkab nendel häkkidel (tuntud ka kui kanapuur Eesti murdes) silma peal pidama, et keegi päriselt mõne lollusega hakkama ei saaks.