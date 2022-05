KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Rado (Tallinn): maksa oli koheldud sellise professionaalsusega, et praepöial läheb nii püsti kui püsti

Tõsi küll, ega vaba lauda pole nüüdki naljalt leida, aga eks ole ju reede õhtu ka. Proua uurib veidi ekraanil midagi ja osundab siis otse ukse juures olevale lauale. Mõni hetk hiljem veab ta sinnasamasse hiigelsuure menüütahvli – tuleb välja et neil nii asi käibki. Tahvli peal on kirjas see, mida parasjagu pakutakse. Mõneti on see ju vahva, ei sea köögile piiranguid ja kohustusi, ei tekita ka kundedes pettumusi stiilis: „a miks teil pole parasjagu seda, mis menüüs kirjas“. Aga teisalt ei lase ka oma käiku ette planeerida, sest menüüd lihtsalt pole võimalik ennem näha, kui kohal oled.