KARULAUGUPESTO PAREMAKS! 7 nutikat viisi teha kodune vitamiinipomm veelgi maitsvamaks!

Kevadise hooaja superstaar karulaugupesto on imelihtne - võta punt karulauku, mõned kamakad kõva juustu, sutsu oliivõli ja pool detsiliitrit seedermänni seemneid. Surista blenderis või sauseguriga läbi ja valmis ongi. Kuid vaata, me pakume sulle viise, kuidas oma tavaline, juba sellisenagi imehea pesto veelgi hõrgumaks muuta! Ja mis kõige lahedam - need trikid on ikka väga lihtsad, aga vau-efekt on võimas!