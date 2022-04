KEVADPÜHADE NÄDALA MENÜÜ | 11.–17. aprill: lihavõtted kutsuvad lauda vanade heade muna- ja kohupiimaroogadega 

Kevadpühad ei küsi sellest, et õues lobjakat sajab. Traditsioonilised muna- ja kohupiimaroad ootavad tegemist ja nautimist ning meie menüüd kasutades ei pea sa muretsema, et kogemata liiga palju sööd - kõik kalorid on kenasti 2000 piirimail. Head isu ja küll see suur ja ilus kevad ka kohe tuleb!