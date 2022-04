KAS TEADSID? Pastale ei antagi vahvaid vorme ilu pärast 

Foto: Pixabay

Pastagurmaanide paradiisis Itaalias on pastakujude ja -kastmete kokkusobitamine täpselt paika timminud teadus, millest kõrvale ei kalduta. Õigesti pasta ja kastmega paari pandud roog on tõesti eriti hõrk, sest lubab nii kastme kui ka pasta maitsenüanssidel parimal võimalikul viisil särada. Sama tähtis on ka praktiline pool – õige pastakujuga on kastme taldrikult kättesaamine kordades kergem.