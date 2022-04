PÕHJALIK SELGITUS! Kuidas valida endale sobivaim pann? Aga mida kasutab peakokk?  

Tähelepanu tuleks pöörata ka panni käepidemele. See võiks olla pigem metallist kui plastist ning eriti hea, kui on eemaldatav.

Kui praepann on nii ära kraabitud, et alumised kihid juba välja paistavad, on tagumine aeg kauplusest uus pann koju tuua. „Sellisel pannil praetud toit ei pruugi olla tervisele ohutu,“ viitab juba aastakümneid köögitarvikuid müünud Mart Luur ja annab nõu, mida uue panni soetamisel silmas pidada.