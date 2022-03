SILEDAM KÕHT DIEEDITA | Kuidas vabastada end õigesti süües puhitusest (+retseptid!) 

Pundunud keskkoha taga võib olla ka puhitustega kimpus organism. Gaasid ja seedevaevused on üks enamlevinumaid põhjuseid, miks aegajalt on õhupalli allaneelamise tunne või püksinööp lahti põrkab. Puhituse taga võib olla raskemad terviseprobleemid, kuid enne seda on hea välistada argipõhjused, nagu need siin.