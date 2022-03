EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Kaeraleib seemnetega 

Kuumuta ahi 175C, küpseta leiba vormis 20 minutit. Seejärel võta vorm ahjust välja ning tõsta leib küpsetuspaberi servast haarates välja. Koori paber leiva ümbert ära ning aseta leib otse ahjurestile. Küpseta veel 30-40 minutit 175C juures. Leib kumiseb tema pihta koputades õõnsalt, kui ta on valmis. Enne, kui hakkad viilu võtma, jahuta leib täielikult maha. See on antud leiva puhul tõesti tähtis, vastasel juhul saad kokkusurutud taignakänkra.