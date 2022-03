VIDEO | TOIDUTARE KÖÖGIKOOL | Pavlova kook – maakera kuklapoolelt pärit peibutus, mida on kerge teha (ja lihtne ka nässu keerata) 

Pavlova kook on Uus-Meremaal baleriin Anna Pavlova auks loodud õhuline küpsetis, mis on nii kerge kui ka raske. Kui sa ei pane tähele küpsetusrežiimi ja jahutamist, kukub besee kokku ja sul on tulemuseks Etoni segadik – beseepuru, mida saab siiski ka maitsva vahukoorega katta. Lahepere villa perenaine Helen Vihtol tunneb Pavlovate hingeelu hästi ja teeb selles videos puust ette ja punaseks, kuidas beseed kenasti terveks jäävad ja mida veel hõrku saab sellega pihta hakata. Hoiatus: videot on raske vaadata tühja kõhuga!