OI, SEE ON MINU LEMMIK! Mimosa peakokk Juhan Heinsalu jagab nippe, kuidas tema oma lapsed kalausku pööras (+ eriti maitsvate kalapulkade retsept!) 

Juhani silmis võib pidada kaheks kõige mahedamaks kohalikuks kalaks koha ja forelli, kaugemalt ka lõhet. „Lapsesõbralike kalade puhul on oluline silmas pidada seda, et mitmetes kalades on rohkelt luid. Kohal on võimalik kõik need välja võtta, punasel kalal samuti, aga teistega läheb juba natuke keerulisemaks,“ selgitab ta.