MIKS KÜLMAGA KAAL KOSUB? Kuidas pöörata tagasi ürgset talvist tüsenemist – lihtsad trikid ja nipid, mis lohutustoidud eemal hoiavad

Talvise aja kaalutõus on meie laiuskraadidel elama kohastunud inimesel üsna parandamatu nähtus. Aastasadu on ellujäämine sõltunud selles, kui rikkalik oli sügise saak, kui palju me suutsime endale n-ö rasva varuda – kohati sõna otseses mõttes. Kes oli sügisel end rasva söönud, kel olid suuremad varud, nägi suurema tõenäosusega kevadet ja oli piisavalt terve, et haigused teda maha ei murraks.